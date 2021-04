Börse: DAX setzt Rekordjagd fort

Auch wenn die Lage nach wie vor schwierig ist – Viele Firmen blicken offenbar sehr optimistisch nach vorn. Denn die Stimmung in der deutschen Industrie ist laut einer Erhebung des Forschungs-Unternehmens IHS Markit trotz der Pandemie so gut wie nie zuvor gemessen. Der sogenannte Einkaufsmanagerindex ist im März um 5,9 Punkte auf 66,6 Punkte gestiegen, wie das Unternehmen in London mitteilte. Das ist klar über der Grenze von 50 Punkten, die Wachstum von wirtschaftlicher Schrumpfung trennt. Auch in anderen großen Volkswirtschaften des Euroraums wie Frankreich, Italien und Spanien erholt sich die Industrie deutlich von dem herben Einbruch während der ersten Corona-Welle im Frühjahr 2020. Das gibt auch dem Aktienmarkt Auftrieb.

DAX mit neuem Rekord

Die Börsen können vor der Osterpause ihre jüngste Rekordjagd fortsetzen. Der DAX steigt um 0,3 Prozent auf 15.056 Punkte. Größter Gewinner sind Delivery Hero mit einem Plus von 3,5 Prozent. Der Euro notiert bei 1,1740 Dollar.