Börse: DAX schwach, Dow tritt auf der Stelle

Die Wall Street ist mehr oder weniger unverändert in die neue Woche gestartet. Der anhaltende Handelsstreit zwischen den USA und China stimmte die Anleger vorsichtig. Auf die Kauflaune drückte weiterhin der überraschende Abbruch des USA-Besuchs der chinesischen Delegation vom Freitag - auch wenn beide Seiten anschließend die Gespräche als "produktiv" und "konstruktiv" beschrieben hatten.

Anleger hoffen auf Fortschritte im Handelskonflikt

An den Börsen übte man sich in Zweckoptimismus. Auch wenn die Chancen für ein umfassendes Abkommen ziemlich gering seien, hoffe man auf irgendeine Einigung, mit der die Eskalation des Handelskrieges gestoppt werden kann, hieß es bei Händlern. Der Dow Jones und die Nasdaq schlossen knapp im Plus. Hierzulande rutschte der DAX um 1 Prozent ab auf 12.342 Punkte. Gegen Trend konnte die Aktie der Lufthansa um 1 Prozent zulegen. Sie profitierte von der Pleite des Konkurrenten Thomas Cook. Und der Euro pendelte am späten Abend um die Marke 1,10 Dollar.