Börse: DAX schließt nach neuem Rekordstand nur leicht im Plus

Absehbare weitere Corona-Lockerungen und die Hoffnung auf einen wirtschaftlichen Aufschwung halfen bei den Anteilen der Autobranche genauso wie positive Analystenkommentare. Die Aktien von VW, BMW und Continental verteuerten sich um 4,5 bis 5,5 Prozent. Der Volkswagen-Konzern ist mit dem heutigen Kursanstieg wieder insgesamt mehr als 100 Milliarden Euro wert.

Schwache US-Börsen lassen Kursgewinne bröckeln

Der DAX ist kurzzeitig bis auf 14.197 Punkte geklettert – so hoch wie noch nie. Die schwache Entwicklung der Aktienmärkte in New York hat dann auf die Stimmung geschlagen. Am Schluss blieb der DAX 0,3 Prozent im Plus stehen bei 14.080 Punkten.

Siemens Energy und Zalando bald im DAX?

Die Deutsche Börse entscheidet heute Abend noch, wer künftig im DAX vertreten sein wird. Als Anwärter werden die Aktien von Siemens Energy und Zalando gehandelt. Beide Werte waren zeitweise im Plus, landeten dann jeweils rund 2 Prozent in der Verlustzone. In New York kommt der Dow Jones knapp ein halbes Prozent voran. Der Nasdaq büßt rund 1 Prozent ein. Der Euro ist leichter bei 1,2070 Dollar.