Börse: DAX schließt 1,2 Prozent im Plus

Der deutsche Aktienmarkt geht mit Gewinnen ins Wochenende. Der DAX schloss 1,2 Prozent im Plus bei 10.465 Punkten. Über die gesamte Handelswoche hinweg hat er jedoch rund 4 Prozent verloren. Ganz oben im Index standen die Vorzugsaktien von VW einem Plus von gut 4 Prozent. Die Anleger ließ es offenbar eher kalt, dass Volkswagen im April viel weniger Fahrzeuge verkauft hat als ein Jahr zuvor – und dass der neue Golf 8 nicht mehr ausgeliefert werden darf. Volkswagen bestätigte entsprechende Informationen des "Spiegel", wie das Magazin heute berichtet. Der Grund sei eine "nicht verlässliche Datenübertragung der Software" am Steuergerät der sogenannten Online-Connectivity-Unit.

Wirecard-Partner gibt Geschäft aufn

Die Aktien von Wirecard büßten mit minus 7,6 Prozent am meisten ein. Nach Firmenangaben wurde Wirecard vom Geschäftspartner Al Alam in Dubai darüber informiert, dass dieser sein Geschäft auf andere Konzern-Gesellschaften innerhalb der Dachorganisation überträgt. Das Unternehmen reagiere damit auf den entstandenen Reputationsschaden durch die öffentliche Hinterfragung seiner Integrität. Insgesamt war Unsicherheit am Markt spürbar. Vermeintlich sichere Anlagen wie Bundesanleihen und Gold waren gefragt. Der Preis für die Feinunze steigt auf rund 1.748 Dollar. Und der Euro ist 1,08 20 Dollar wert.