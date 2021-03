Börse: DAX rettet sich knapp ins Plus

Im Prinzip hatten zwar alle damit gerechnet, dass es keine Lockerungen, sondern wieder mehr Einschränkungen geben würde. Aber jetzt denken natürlich viele Anleger doch auch darüber nach, was das für die Konjunktur bedeutet. Und so konnte der DAX heute im Handelsverlauf seine anfänglichen Verluste immerhin abbauen, zeigte am Ende aber nur 5 Punkte nach oben auf 14.662. Beim M-DAX stand dagegen ein Minus von 0,3 Prozent an den Tafeln.

Telekom und Deutsche Börse profitieren wieder

Als Stützen für die Märkte erwiesen sich u.a. jene Aktien, die von den Krisenzeiten auch zuvor schon profitiert hatten, z.B. die Deutsche Telekom mit 2 Prozent Plus und Deutsche Börse mit gut einem Prozent mehr. Unter Druck dagegen vor allem die Gewinner von gestern: VW gaben 5 Prozent nach, Infineon verloren fast 3 Prozent. Auch im M-DAX verpufften die gestrigen Gewinne bei der Porsche-Aktie, die schloss 7 Prozent ins Minus. Damit zum Euro: der gibt nach auf 1,18 60 Dollar.