Börse: DAX-Rekord wieder in greifbarer Nähe

Generell hoffen die Anleger weiter auf Impulse aus den USA. Die neue Regierung unter Präsident Biden versucht gegenwärtig, im Kampf gegen die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise ihr riesiges Konjunkturpaket auf den Weg zu bringen. Und auch die Aussicht auf eine dauerhafte Schwemme billigen Notenbankgeldes lockt Anleger in die Aktienmärkte. Erst gestern hatte die Fed durchblicken lassen, dass sie den Geldhahn so schnell nicht zudrehen wird.

Adidas und Puma stark gefragt

Hierzulande kam man mit den verlängerten Corona-Maßnahmen offenbar gut zurecht. Stark gefragt waren die Aktien von Sportartikelherstellern. Adidas standen an der Dax-Spitze mit 5 Prozent Plus am Ende und Puma kamen im M-DAX 4 Prozent voran. Der Euro bewegt sich dagegen kaum bei aktuell 1,21 30 Dollar.