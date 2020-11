Börse: DAX-Reform im Blick

Mögliche Veränderungen betreffen die Größe des DAX, aber es geht auch um strengere Regeln für eine Aufnahme in den deutschen Leitindex. Man will damit auf den Wirecard-Skandal reagieren, aber auch auf den Aufstieg des umstrittenen Essens-Lieferdienstes Delivery Hero. Denn unter anderem sollen nur noch nachweislich profitable Unternehmen in die erste Börsenliga aufgenommen werden. Zudem sollen diese statt eines bestimmten Börsenumsatzes eine Mindestliquidität aufweisen. Auch ethische Vorgaben könnten einfließen. So sieht ein Vorschlag der Marktumfrage vor, Firmen mit Umsätzen von mehr als zehn Prozent mit umstrittenen Waffen von der Aufnahme in den DAX auszuschließen.

Mehr Aktien im DAX - weniger im MDAX

Der DAX könnte mit der Reform von 30 auf 40 Werte erweitert werden. Das soll die Breite der deutschen Wirtschaft besser widerspiegeln. Dafür soll der MDAX der mittelgroßen Unternehmen von 60 auf 50 Titel verkleinert werden.

Gute Vorgaben für den Handelsstart an Europas Börsen

Der Nikkei-Index in Tokio schloss soeben mit einem Plus von 2,5 Prozent bei 26.166 Yen. Der Dow Jones stieg gestern in New York um 1,1 Prozent. Dass US-Präsident Trump nun den Weg frei macht für einen geregelten Machtwechsel im Weißen Haus, sorgt für Optimismus. Der Euro steht bei rund 1, 18 50 Dollar.