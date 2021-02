Börse: DAX punktet zum Auftakt

Zum einen stimmen die Vorgaben von der Wall Street, der Dow Jones kam gestern Abend um 0,8 Prozent voran, zum anderen scheint es Bewegung zu geben in den zähen Verhandlungen in den USA über ein neues Konjunkturpaket. So hat US-Präsident Joe Biden zehn republikanische Senatoren ins Weiße Haus eingeladen. Einen Durchbruch gab es zwar nicht und war auch nicht zu erwarten, doch allein schon, dass man miteinander wieder verhandelt, wird an den Märkten als ein positives Zeichen gesehen.

FMC unter Druck

Gegen den allgemein positiven Trend knicken im DAX die Anteile von Fresenius Medical Care um 12,5 Prozent ein. Der Dialysekonzern stellt sich für dieses Jahr auf einen Gewinneinbruch ein und begründet dies mit der Corona-Krise. Das zieht auch gleich den Kurs des Mutterkonzerns Fresenius um 5,4 Prozent mit nach unten. Und an den Devisenmärkten tritt der Euro auf der Stelle bei 1,20 76 Dollar.