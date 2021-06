Börse: DAX plus 0,5 Prozent

Der deutsche Aktienmarkt notiert uneinheitlich. Der DAX steigt um 0,4 Prozent auf 15.744 Punkte und damit etwa 60 Punkte unter seinem Allzeithoch, das er gestern erreicht hatte. Der TecDAX bewegt sich minimal im Minus. Angetrieben werden die Kurse weiterhin vor allem von der sehr lockeren Geldpolitik der Zentralbanken und von den Wirtschaftshilfen der Regierungen in der Corona-Krise.

Mit Blick auf den deutschen Leitindex schrieben die Analysten der Landesbank Helaba: Grundsätzlich gelte es der Regel 'The trend is your friend!' besondere Aufmerksamkeit zu schenken, was das neuerliche Rekordhoch des Leitindex unterstreiche.

Investitionen überdenken - Risiken beachte

Trotzdem kann sich wohl niemand auf anhaltend steigende Aktienkurse verlassen. Außer der Geldpolitik gibt es ja auch noch andere Faktoren, die das Geschehen an den Märkten beeinflussen. Es sollte also immer wieder kritisch hinterfragt werden, ob die Rahmenbedingungen auf dem erreichten Niveau Neuengagements rechtfertigen und ob sich insbesondere ausreichend tragfähige Chance/Risiko-Profile definieren lassen, meinen auch Analysten. Gründe, die das Geschehen negativ beeinflussen könnten, gebe es. Und am Devisenmarkt ist der Euro 1,21 27 Dollar wert.