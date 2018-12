Börse: DAX plus 0,3 Prozent

Der deutsche Aktienmarkt notiert uneinheitlich. Obwohl sich die Stimmung in der deutschen Wirtschaft weiter verschlechtert, was der ifo-Geschäftsklimaindex zeigt, steigt der DAX um 0,3 Prozent auf 10.807 Punkte. Die Anleger hoffen offenbar, dass sich die Börsen in den USA erholen. Technologie-Werte hingegen sind unter Druck. Der TecDAX verliert 0,4 Prozent. Die größten Gewinner im DAX sind die Aktien von Continental mit einem Plus von 3 Prozent. Am meisten verlieren die Papiere von Merck mit minus 2 Prozent.

Ölpreis unter Druck

Insgesamt bleibt die Sorge um eine Abkühlung der Weltwirtschaft, was sich auch an den Rohstoffmärkten bemerkbar macht. Der Preis für ein Barrel Nordseeöl der Sorte Brent fällt um rund 1,5 Prozent. Das Fass kostet rund 58,20 Dollar. Und der Euro ist 1,14 Dollar wert.