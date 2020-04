Börse: DAX ohne klare Richtung

Der deutsche Aktienmarkt wirkt heute wie hin- und hergerissen. Auch unter Investoren gehen die Meinungen weit auseinander, ob die hiesigen Lockerungen der Anti-Corona-Maßnahmen zu früh kommen und bisherige Erfolge gefährden, oder ob sie noch weiter gelockert werden sollten. Der DAX notiert nahezu unverändert bei 10.413 Punkten.

Kurssprung bei Wirecard

Zu einem Kurssprung kommt es bei der Aktie von Wirecard. Sie verteuert sich um 8 Prozent und ist damit mit Abstand größter Gewinner im DAX. Immer wieder hatte es in der Vergangenheit ja Spekulationen gegeben, das DAX-Unternehmen arbeite mit unsauberen Bilanztricks, um besser dazustehen, als man eigentlich sei. Um die Sache zu klären, wurde die Wirtschaftsprüfung KPMG engagiert. Jetzt liegt das vorläufige Ergebnis vor. Demnach habe KPMG bislang keine Hinweise auf gefälschte Bilanzen gefunden, hieß es in einer Mitteilung von Wirecard in der Nacht. Der Goldpreis zieht weiter an und hat inzwischen die Marke von 1.600 Euro je Feinunze erreicht. Und der Euro notiert bei 1,0770 Dollar.