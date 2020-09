Börse: DAX nahezu unverändert

Zum Ausklang der Woche tritt der deutsche Aktienmarkt auf der Stelle. Der DAX notiert nahezu unverändert bei 13.215 Punkten. Damit hat sich an den Börsen unter dem Strich seit dem Mittwoch sehr wenig getan. Auch die übrigen größeren Börsen in Europa kommen nicht vom Fleck.

Corona-Zahlen im Blick

Die steigenden Corona-Infektionszahlen in vielen europäischen Ländern lassen bei Anlegern die Sorge aufkommen, dass erneut Ausgangsbeschränkungen nötig werden könnten, um die Pandemie in den Griff zu bekommen. Damit kämen wieder Ängste auf, die Konjunkturerholung könnte einen Dämpfer bekommen, hieß es von Händlern. Eine DAX-Aktie kommt dennoch deutlich vom Fleck. Covestro-Papiere verteuern sich um 7 Prozent. Am Markt kursieren Spekulationen, der Leverkusener Kunststoff-Spezialist könnte zum Ziel einer Übernahme werden. Auf der anderen Seite fallen Continental um mehr als 3 Prozent. Und der Euro notiert bei 1,1845 Dollar.