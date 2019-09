Börse: Dax mit verhaltenem Start

Der DAX startet verhalten in die neue Woche. Er schloss 15 Punkte höher bei 11 954 Punkte. Den Sprung über die Marke 12 000 hat er nur knapp verpasst. Topaktie war RWE mit plus 3,7 Prozent. Die Analysten von Goldman Sachs haben die Energieaktie auf ihre Empfehlungsliste gesetzt und das Kursziel auf 35 Euro angehoben. Heute schloss RWE bei fast 27 Euro. Die Amerikaner glauben, dass der Energieriese den Umbau zu alternativen Energien am besten vollzogen hat und ein Wert ist, an dem man im Bereich der alternativen Energien nicht mehr vorbeikomme.

Bemerkenswertes Comeback

Im Zuge der Energiewende hatte der Konzern massive Rückschläge hinnehmen müssen. Die Aktie war auf Kurse unter zehn Euro abgerutscht. Aus den USA gibt es keine Vorgaben. Die Börsen sind wegen eines Feiertages geschlossen. Der Euro kostet 1, 09 70 Dollar.