28.12.2020

Börse: Dax mit neuem Rekordhoch

In Deutschland laufen nun die Corona-Impfungen. US-Präsident Donald Trump hat nach hin und her ein weiteres Konjunkturpaket freigegeben. All das hat dem Dax zu einem zwischenzeitlichen Rekordhoch verholfen.