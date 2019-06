Börse: DAX mit Gewinnen

Zur Wochenmitte tendiert der deutsche Aktienmarkt freundlich. Am Mittag klettert der DAX um 0,5 Prozent nach oben auf 12.297 Punkte. Händler erklärten das Plus unter anderem mit einer Gegenbewegung nach den Kursverlusten der Vortage. Grundsätzlich sei der Markt aber nach wie vor zurückhaltend, hieß es. Denn vor dem G-20-Gipfel in Japan sei die Unsicherheit große, wie es im Handelsstreit zwischen den USA und China weitergehe.

Milliardendeal bei Aufzügen?

Größter Gewinner im DAX ist die Aktie von ThyssenKrupp mit einem Plus von 7 Prozent. Hintergrund sind Spekulationen über einen Milliardendeal. Es kursieren Meldungen, nach denen der finnische Konzern Kone eine Offerte für die Aufzugsparte von ThyssenKrupp vorbereite. Gefragt sind auch die Aktien von Adidas, die sich um 4 Prozent verteuern. Hier gab es freundliche Kommentare von Analysten-Seite. Auf der anderen Seite verbilligen sich die Anteilsscheine von Siemens um fast 2 Prozent. Und am Devisenmarkt wird der Euro für 1,1360 Dollar gehandelt.