21.06.2021, 09:37 Uhr Artikel mit Audio-Inhalten

Börse: DAX mit Fehlstart in die neue Woche

Nach den schwachen Vorgaben aus New York von vor dem Wochenende und dem deutlichen Minus in Tokio - der Nikkei-Index verlor 3,3 Prozent - starten auch die deutschen Märkte mit Minuszeichen in die neue Woche.