Börse: DAX mit dicken Wochenplus

Der DAX ging mit einem Plus von 0,7 Prozent auf 15.107 in die Osterfeiertage. Damit hat der Index in dieser Woche rund 2,4 Prozent zulegen und das trotz Corona. Viele Anleger setzen auf eine zügige wirtschaftliche Erholung, sie erhielten Unterstützung von den neuesten Konjunkturdaten aus Asien, Europa und den USA. So hellte sich die Stimmung in den Manageretagen der japanischen Industrie überraschend deutlich auf.

Wirtschaftliche Erholung erwartet

Auch in der Eurozone ist die Stimmung in der Industrie trotz der Pandemie so gut wie nie zuvor. Und auch die US-Industrie wächst so kraftvoll wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Der Einkaufsmanager-Index stieg von 60,8 Punkten im Februar auf 64,7 Punkte im März. Dies ist der höchste Wert seit Ende 1983. Und stützt offensichtlich auch die Entwicklung an den US-Börsen. Der Dow Jones steigt um 0,4 Prozent, der Nasdaq Index gewinnt 1,4 Prozent und der Euro steht bei 1,17 68 Dollar.