Börse: DAX mit deutlichen Gewinnen

An den deutschen Börsen war die Stimmung heute gut. Der DAX stieg um fast 1 Prozent auf 13.042 Punkte. Händler begründeten das Plus vor allem mit der Erwartung vieler Anleger, nach der die großen Industriestaaten und ihre Notenbanken weitere Konjunkturpakete schnüren werden, um ein erneutes Abstürzen der Wirtschaft in der Corona-Krise mit nahezu allen Mitteln zu verhindern. Freundliche Analystenkommentare trieben die Aktienkurse von Heidelberg Cement und MTU Aero Engines um rund 3,5 Prozent nach oben.

Zalando hebt Prognose an

Für Aufsehen sorgte nach Börsenschluss Zalando. Der Online-Modehändler hat seine Jahresprognose nach einem starken Quartal angehoben. Der Gewinn soll nun dank des anhaltenden Online-Booms bei bis zu 425 Millionen Euro liegen. Das liegt mehr als ein Drittel über der bisherigen Prognose. Die US-Börsen zeigen sich wenig verändert. Der Dow Jones liegt knapp im Plus. Und der Euro notiert bei 1,1755 Dollar.