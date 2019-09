Börse: DAX mit achtem Gewinn in Folge

Aber anscheinend werden die EZB-Maßnahmen doch gut geheißen. Denn der DAX konnte heute noch einmal zulegen – um ein halbes Prozent auf 12.469. Es ist immerhin schon der achte Anstieg in Folge für das deutsche Börsenbarometer. Und die Wochenbilanz ergibt für den DAX ein Plus von 2,5 Prozent. Auch nächste Woche wird es wieder um die Geldpolitik gehen, am Mittwoch nämlich will die US-Notenbank ihre Beschlüsse verkünden.

Fed unter Zugzwang

Und nachdem die Europäische Zentralbank die Zügel nun eben gelockert hat, stehen die amerikanischen Währungshüter unter Zugzwang. Experten glauben deshalb, dass die Fed den Leitzins mindestens noch einmal um einen Viertel Prozentpunkt senken dürfte. An den US-Börsen herrscht heute allerdings Zurückhaltung, Dow Jones und Nasdaq-Index notieren beide kaum verändert. Und der Euro steht aktuell bei 1,10 70 Dollar.