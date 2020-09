Börse: DAX minus 3,4 Prozent

Die Angst vor einem weiteren Lockdown wird größer. Da sich auch in Deutschland immer mehr Menschen mit dem Coronavirus anstecken, und es unter anderem in Bayern Corona-Hotspots gibt – wie München und Würzburg, ist das Reisen auf absehbare Zeit wohl nicht so möglich wie vor der Corona-Krise – auch nicht im Inland. Vor diesem Hintergrund trennen sich Investoren vor allem von Reise- und Touristikwerten.

Tourismus-Aktien unter Druck

Reisebeschränkungen zu den anstehenden Herbstferien könnten als weitgehend gesetzt gelten, sagte der Chef-Analyst des Online-Brokers Markets.com. Der Index für die europäische Tourismusbranche fällt um rund 5,5 Prozent. Am meisten büßen hier die Aktien von der British-Airways-Mutter IAG ein – mit einem Minus von gut 14 Prozent. Die britische Regierung erwägt wegen steigender Corona-Infektionszahlen neue landesweite Restriktionen. Die Papiere des Reisekonzerns TUI fallen um gut 7 Prozent.

Derweil teilt die Bundesbank mit, dass sich die deutsche Wirtschaft in diesem Jahr weiter erholen wird, aber langsamer als im Sommer. Der DAX verliert 3,4 Prozent auf 12.673 Punkte. Und der Euro ist 1,17 82 Dollar wert.