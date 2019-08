Börse: DAX macht weiter Boden gut

Trotz des laufenden Handelsstreits hat China im vergangenen Monat die Exporte gesteigert. Das ist ein gutes Zeichen. Und im Zusammenhang mit dem Handelsstreit wird auch goutiert, dass die chinesische Notenbank die heimische Währung gegenüber dem Dollar weitgehend stabil gehalten und nicht weiter geschwächt hat.

Adidas gut, aber nicht gut genug

Im Blickpunkt waren heute eine Reihe von Geschäftszahlen. Der fränkische Sportartikelkonzern Adidas hat den Gewinn deutlich gesteigert. Allerdings hatten die Anleger noch mehr erwartet. Die Aktien von Adidas büßten mehr als 2 Prozent ein. Die Telekom lag mit ihrer Quartalsbilanz leicht über den Prognosen. Dennoch gaben die Telekom-Titel ein halbes Prozent nach.

ThyssenKrupp senkt Prognose

ThyssenKrupp hat seine Jahresprognose gesenkt, will sich aber von weiteren Geschäftsbereichen trennen. Die ThyssenKrupp-Anteile kamen 4,5 Prozent voran. Der DAX hat 1,7 Prozent zugelegt auf 11.845 Punkte. In New York klettert der Dow Jones um gut 1 Prozent. Der Euro ist stabil bei gut 1,12 Dollar.