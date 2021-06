21.06.2021, 18:44 Uhr Artikel mit Audio-Inhalten

Börse: DAX legt zum Wochenauftakt deutlich zu

Nach einem anfänglichen Auf und Ab am Vormittag hat sich der deutsche Aktienmarkt zum Auftakt der Woche mehr und mehr ins Plus gearbeitet. Am Ende stieg der DAX um 1 Prozent.