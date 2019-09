Börse: DAX legt weiter zu

Am deutschen Aktienmarkt hält die gute Stimmung an. Weitere Abstimmungsschlappen für den britischen Premier Boris Johnson und dessen No-Deal-Brexit-Pläne wecken bei den Anlegern ebenso Optimismus wie neue Gespräche im Handelskonflikt zwischen den USA und China. Der DAX kann seine deutlichen Vortagesgewinne ausbauen. Um die Mittagszeit steigt der Leitindex um 0,8 Prozent auf 12.130 Punkte. Damit bewegt sich das Börsenbarometer weiter auf dem Niveau von Anfang August.

Anleger hoffen bei ThyssenKrupp

An der Spitze der Gewinnerliste steht die Aktie von ThyssenKrupp mit einem Plus von knapp fünf Prozent. Und das, obwohl die Aktie vor dem Abstieg aus dem DAX steht. Konzernchef Guido Kerkhoff gab sich allerdings kämpferisch. Er kündigte an, der anstehende Umbau werde ThyssenKrupp deutlich schlagkräftiger machen. Das kommt an der Börse gut an. Und der Euro notiert bei 1,1045 Dollar.