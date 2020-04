Börse: DAX legt weiter deutlich zu

Der DAX startet mit einem deutlichen Plus in die verkürzte Handelswoche. Er schloss 1,3 Prozent höher bei 10 697 Punkte. Das ist der höchste Stand seit sechs Wochen. Zu einem neuen Rekord fehlen ihm aber noch gut 3 000 Punkte. An den Börsen hofft man schon auf eine langsame Rückkehr zur Normalität- Länder wie Österreich haben erste Lockerungen eingeführt. Morgen beraten Kanzlerin Merkel und die Ministerpräsidenten erste mögliche Schritte. Der DAX-Konzern MTU will ab kommenden Montag die Produktion langsam wieder hoch fahren. Die Aktie des Triebwerkherstellers verliert aber gut 6 Prozent. Größter Gewinner ist WireCard mit plus 8 Prozent.

Adidas will KfW-Kredit

Soeben teilt Adidas mit, dass man einen KfW-Kredit über 3 Milliarden Euro beantragt habe. Für die Aktionäre heißt das, sie müssen während der Laufzeit auf Dividenden verzichten. Die Aktie schloss wenig verändert. In New York gewinnt der Dow Jones 2,2 Prozent. Der Euro kostet 1, 09 70 Dollar.