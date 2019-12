Börse: DAX klettert wieder über 13.000 Punkte

Trump sagte, dass die Gespräche mit Peking sehr gut liefen. Anders zu wertende Aussagen des Präsidenten in den vergangenen Tagen halten Experten derweil für Taktik. So herrschte gute Stimmung an den Börsen. Dow Jones und Nasdaq kamen jeweils ein halbes Prozent voran. Der Deutsche Aktienindex verbesserte sich um 1,2 Prozent auf 13.141 Punkte.

AMS zittert um Osram-Übernahme

Unter Druck waren bei den Nebenwerten die Aktien von Osram: sie büßten 2 Prozent ein. Der österreichische Sensorspezialist AMS muss auch im zweiten Anlauf um die Übernahme des Münchner Lichttechnikkonzerns bis zur letzten Minute zittern. Bisher sind die Osram-Aktionäre nur zögernd auf das Kaufangebot von AMS eingegangen. Und das Übernahmeangebot läuft in wenigen Stunden aus. Der Euro steht am Abend bei 1,1080 Dollar.