Börse: Dax kaum verändert

Gegen die Pläne von Facebook, eine neue Digitalwährung mit dem Kunstnamen Libra zu starten, formiert sich Widerstand bei Zentralbanken und Aufsichtsbehörden. Auch heute wird der Konzern versuchen, einflussreiche Politiker im Finanzausschuss des US-Kongresses von seinen Vorstellungen zu überzeugen. Die gestrige Anhörung in Washington hat gezeigt, dass das soziale Netzwerk seinen Kritikern und deren Bedenken entgegenkommen will. Allerdings ist derzeit überhaupt noch nicht klar, was die Libra eigentlich werden soll: ein Fonds, eine digitale Geldbörse, eine Geldanlage oder eine Mischung aus allem?

Bitcoin unter Druck

Auf jeden Fall erlebte die Kryptowährung Bitcoin innerhalb von nur 24 Stunden einen Absturz um 1.500 Dollar – unter die psychologisch wichtige Marke bei 10.000 Dollar. Denn in den Kommentaren zur Libra wurde deutlich, dass viele Politiker den Kryptowährungen misstrauen, allen voran US-Präsident Donald Trump, und dass womöglich die Zügel bei der Regulierung generell angezogen werden.

Die Aktiengeschäfte verlaufen dagegen unspektakulär. Der Dax tritt bei 12.444 Punkten auf der Stelle.

Der Euro pendelt um 1,1217 Dollar.