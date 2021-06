Börse: DAX kann Wochenverluste wettmachen

Börsenbeobachter weisen darauf hin, dass die Europäische Zentralbank bei ihrer gestrigen Zinssitzung nicht einmal über einen möglichen Ausstieg aus dem Anleihekaufprogramm diskutiert hat. Ein Ende der derzeitigen Geldschwemme scheint also nicht in Sicht. Der DAX blieb 0,8 Prozent höher stehen bei 16.693 Punkten. Und das ist bis auf den Punkt genau der Schlussstand von vor einer Woche. Der deutsche Leitindex ist damit weiter auf Tuchfühlung mit seinem Allzeithoch.

Autowerte erneut gesucht

Besser fällt die Wochenbilanz bei MDAX und TecDAX aus: Der MDAX verbesserte sich um rund 2 Prozent, der TecDAX um rund 3 Prozent. Bei den Standardwerten waren heute erneut die Autoaktien die größten Gewinner: Daimler und BMW kamen jeweils 2 Prozent voran. VW verteuerten sich um 1,5 Prozent.

In New York fehlt der klare Trend: Der Dow Jones gibt 0,3 Prozent nach. Der Nasdaq hält sich leicht im Plus. Der Euro notiert bei 1,21 Dollar.