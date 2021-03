Börse: DAX kann weiter punkten

Die Anleger setzen auf eine bessere Zukunft, der DAX schloss bei 14.818, das war ein Plus von 0,5 Prozent, trotz anziehender Renditen an den Anleihemärkten und der dritten Pandemiewelle in Europa. Der MDAX knickte dagegen um 0,4 Prozent ein. Kasse gemacht wurde bei Bankwerten. Die Anleger fürchten, dass ein Zahlungsausfall bei einem US-Hedgefonds für mehrere Großbanken teuer werden könnte. Die Credit Suisse warnte vor möglicherweise hohen Verlusten, nachdem ein bedeutender Hedgefonds mit Sitz in den USA in der vergangenen Woche Nachschussforderungen der schweizerischen Bank nicht nachgekommen sei.

CS sorgt für Gesprächsstoff

Die Credit Suisse und andere Institute zögen sich nun aus ihren Positionen zurück. Die Titel der Schweizer Bank brachen um rund 13,8 Prozent ein, die Aktien der Deutschen Bank büßten 3,3 Prozent ein, obwohl der Vorstand erklärte, keine Verluste durch die Schieflage zu machen. In den USA tendieren die Börsen leichter. Der Euro steht bei 1,17 70 Dollar.