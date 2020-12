Börse: DAX kann Rekordhoch nicht halten

Wird das Hilfspaket für die angeschlagene US-Wirtschaft noch deutlich größer als die geplanten 900 Milliarden Dollar? Darüber spekulierten heute auch die Anleger an den deutschen Börsen. US-Präsident Trump hatte ja am Wochenende nach seiner anfänglichen Weigerung doch noch seine Unterschrift unter das Paket gesetzt, allerdings eine Anhebung der Zahlungen an Bürger mit mittlerem und niedrigem Einkommen gefordert: Von 600 auf 2.000 Dollar. Stimmt dem der Senat heute zu, dann kämen noch einmal mehrere hundert Milliarden Dollar oben drauf.

DAX mit Gewinnmitnahmen

Der deutsche Aktienmarkt setzte am Morgen zunächst seine Rekordjagd fort und erreichte noch einmal ein Allzeithoch. Dann aber setzten Gewinnmitnahmen ein, die Notierungen bröckelten ab. Am Ende gab der DAX um 0,2 Prozent nach auf 13.761 Punkte. Der MDAX mit den großen Nebenwerten legte dagegen um 0,8 Prozent zu. Dow Jones und Nasdaq treten auf der Stelle. Und der Euro notiert bei 1,2255 Dollar.