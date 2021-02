DAX im Plus, FMC auf Talfahrt

Auch heute legen die Kurse an den deutschen Märkten kräftig zu. Der Dax schafft fast eineinhalb Prozent Plus und überspringt damit die Marke von 13.800 Punkten. Damit kommt das Rekordhoch bereits wieder in Sichtweite, es fehlen nur noch gut zwei Prozent. Auch beim MDax geht es weiter aufwärts, momentan um 1,3 Prozent. Extrem schlecht sieht es allerdings für eine Aktie im DAX aus.

Fresenius Medical Care macht Corona zu schaffen

Das Unternehmen musste eine sehr enttäuschende Prognose abgeben. Um bis zu einem Viertel dürfte der Gewinn in diesem Jahr einbrechen. Als Grund nannte das Unternehmen eine erhöhte Sterblichkeit von Blutwäschepatienten im Zusammenhang mit Covid-19. Nun sackt der Kurse von Fresenius Medical Care 12 Prozent ab auf den niedrigsten Stand seit März letzten Jahres. Der Börsenwert verliert damit auf einen Schlag 2,5 Milliarden Euro.

Das zieht auch die Papiere des Mutterkonzerns Fresenius mit nach unten. Hier sind es 5 Prozent weniger. Schauen wir noch zum Euro: der steht bei einem Dollar 20 35.