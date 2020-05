Börse: DAX im Plus erwartet

Japans wirtschaftlicher Abschwung hat sich im April beschleunigt. Der Dienstleistungssektor ist wegen der Coronavirus-Pandemie im vergangenen Monat so deutlich geschrumpft wie nie zuvor. Auch Auftragseingänge und Produktion in Japan seien stark gefallen, zeigen die aktuellen Zahlen des IHS-Markit-Instituts. Dennoch greifen die Anleger in Tokio bei Aktien kräftig zu. Der Nikkei-Index verbucht eine knappe Stunde vor Handelsschluss ein Plus von mehr als zwei Prozent. Denn eine wachsende Zahl von Firmen in Japan plant jetzt, ihre Geschäftstätigkeit wieder hochzufahren. Angesichts sinkender Neuinfektionen wolle man Einschränkungen lockern, sagte der japanische Wirtschaftsminister.

Konjunkturhoffnungen beflügeln Börsen

Weltweit gibt es Lockerungen in der Corona-Krise. Das schürt die Hoffnung auf eine rasche Erholung der Konjunktur. Auch im Handelsstreit zwischen China und USA gibt es Zeichen der Entspannung. Das hat dem Dow Jones in New York gestern ein Plus von 0,9 Prozent beschert, trotz schwacher Daten vom US-Arbeitsmarkt. Hierzulande dürfte Siemens in den Fokus rücken. Die Quartalszahlen heute werden zeigen, wie gut sich der Konzern bisher durch die Krise manövriert hat. Der DAX-Future zeigt sich am Morgen rund ein Prozent höher. Das deutete auf einen positiven Start des Deutschen Aktienindex hin. Der Euro steht bei 1, 08 42 Dollar.