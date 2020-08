Börse: DAX im Minus

Eigentlich bauen die Anleger darauf, dass die Staaten in der Corona-Krise mit weiterem Geld helfen werden. Nun scheinen sie unruhig zu sein, unter anderem weil sich in den USA noch nicht abzeichnet, ob und wann es eine Einigung auf ein weiteres Konjunkturprogramm gibt. Die europäischen Börsen notieren leicht im Plus. Am deutschen Aktienmarkt hingegen fallen die Kurse.

E.ON senkt Prognose

Der DAX verliert 0,1 Prozent auf 12.933 Punkte. Am meisten legen die Papiere von Continental zu mit einem Plus von 1,1 Prozent. Die Aktien von Wirecard sind auch heute die größten Verlierer mit minus 3,5 Prozent. Einige Firmen legen ihre Quartalsberichte vor, darunter E.ON. Der Energiekonzern senkte wegen der Covid-19-Pandemie die Prognose. Die Papiere fallen um gut 1 Prozent. Und am Devisenmarkt ist der Euro 1,17 67 Dollar wert.