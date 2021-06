Börse: DAX holt wieder deutlich auf

Noch etwas besser als beim DAX lief es beim M-Dax mit 1,3 Prozent mehr und beim TecDAX summierten sich die Gewinne sogar auf 1,7 Prozent.

Bei den Einzelwerten fielen vor allem einige Titel aus der zweiten Reihe auf. Die Aktie von Nordex war der Spitzenreiter im TecDAX mit 4 Prozent mehr. Das Unternehmen bekommt einen Groß-Auftrag aus Brasilien. Dort soll Nordex einen Windpark aufbauen und dann den Service für die Turbinen für mindestens fünf Jahre übernehmen.

Solaraktien gefragt

Hintergrund hier: die USA erwägen angeblich Handelsrestriktionen gegen chinesische Solarfirmen, es geht vor allem um Unternehmen, die Grundstoffe für die Solarindustrie produzieren. Deutsche Firmen könnten da in die Bresche springen, so die Hoffnung vieler Anleger. Und so kamen die Aktien von Wacker Chemie ebenfalls 4 Prozent voran und führten am Ende den M-DAX an.

Schauen wir noch zum Euro: der steht aktuell kaum verändert bei 1,19 30 Dollar.