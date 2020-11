Börse: DAX geht mit Gewinnen in das Wochenende

An den Börsen halten sich die Hoffnung auf einen Corona-Impfstoff und das Bangen vor den wirtschaftlichen Folgen der Pandemie momentan mehr oder weniger die Waage. Zum Wochenschluss legte der DAX 0,4 Prozent zu auf 13.137 Punkte.

Keine Euphorie auf dem Parkett

Von Euphorie könne trotz der Gewinne aber im Augenblick wahrhaftig nicht die Rede sein, sagte ein Händler. Die Pandemie sei das zentrale Thema auf dem Börsenparkett, die Zahl der Neuinfektionen steige weiter an. Bis zu einer breiten Impfung mit einem entsprechenden Medikament könne es zudem noch eine Weile dauern. Die Angst vor den wirtschaftlichen Auswirkungen ist bei vielen Investoren wieder groß.

Essenslieferanten gesucht

Zu den größeren Gewinnern im DAX zählte die Aktie von Delivery Hero mit einem Plus von 1,6 Prozent. Im MDAX kam die Aktie von HelloFresh um 5 Prozent voran. Die Aktien von Essens-Lieferanten gehören ja in der Pandemie zu den Anleger-Favoriten. In New York fällt der Dow Jones um 0,5 Prozent. Und der Euro notiert bei 1 Dollar 18 55 Dollar.