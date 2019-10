Börse: DAX fällt um mehr als 1 Prozent

An den deutschen Börsen sind die jüngsten zaghaften Konjunktur-Hoffnungen wohl endgültig zerborsten. Das Herbstgutachten der führenden Wirtschaftsforscher fiel ernüchternd aus. In diesem Jahr soll die deutsche Wirtschaft nur noch um 0,5 Prozent wachsen. Dazu kommt, dass sich die Industrie-Produktion inzwischen seit geraumer Zeit abkühlt und in einigen Bereichen schrumpft.

DAX unter Druck

Gepaart mit den gestern vorgelegten Zahlen zur schwachen Industrie-Konjunktur in den USA drücken die deutschen Konjunkturdaten erheblich auf die Stimmung am Aktienmarkt. Am Mittag fällt der DAX um 1,2 Prozent zurück auf 12.117 Punkte. An der Spitze der Verliererliste steht mit einem Abschlag von fast 4 Prozent die Aktie von Covestro. Die Chemie-Industrie gehört ja zu den Branchen, die besonders unter dem Konjunktur-Abschwung zu leiden haben.

Im MDAX liegen Osram knapp im Plus. Hier ist unklar, ob die österreichische AMS mit ihrem Übernahmeangebot erfolgreich war. Und der Euro notiert bei 1,0920 Dollar.