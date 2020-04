Börse: DAX fällt um 2 Prozent

Nach dem gestrigen freundlichen Börsenstart in die verkürzte Woche nach Ostern haben Anleger die jüngsten Kursgewinne heute bis zum Mittag zum Kasse machen genutzt. Die Spekulationen darüber, dass es die Bundesregierung in der Viruskrise mit der Lockerung der Einschränkungen nicht so eilig hat, ließ den DAX am Vormittag tiefer ins Minus abrutschen. Aktuell notiert das Börsenbarometer bei 10.486 Punkten, das ist ein Abschlag von 2 Prozent.

MTU, Daimler und Infineon unter Druck

Größte Verlierer sind die Aktien von MTU Aero Engines, Infineon und Daimler mit Verlusten von jeweils mehr als 5 Prozent. Alle diese Firmen sind entweder stark in der Luftfahrt oder dem Automobilsektor präsent, also Branchen, die derzeit besonders stark in Mitleidenschaft gezogen werden. Die Aktie von Adidas verbilligt sich um 1,6 Prozent. Der Sportartikelkonzern hat von der Staatsbank KfW eine milliardenschwere Kreditzusage bekommen – allerdings unter der Auflage, dass während der Laufzeit keine Dividende fließen darf. Und der Euro notiert bei 1,0935 Dollar.