Börse: DAX erstmals über 15.000

Und so konnte der DAX weiter zulegen, er schaffte dabei erstmals die Marke von 15.000 zu überschreiten, er schloss 1,3 Prozent höher, bei 15.009 Zählern. Unterstützung kommt hier unter anderem vom Internationalen Währungsfonds (IWF), der in diesem Jahr wieder mit einer von China und den USA angetriebenen Wachstumsentwicklung rechnet. So setzt man in den USA auf die rasanten Impffortschritte gegen Covid-19.

Konjunkturoptimismus treibt

Bis zum 19. April sollen 90 Prozent der Erwachsenen in den USA impfberechtigt sein, wie US-Präsident Joe Biden versprach. Zum anderen wurden neue starke Stimmungsdaten aus der weltgrößten Volkswirtschaft veröffentlicht. So stieg das vom Marktforschungsinstitut Conference Board ermittelte Verbrauchervertrauen von 90,4 Punkten im Februar auf 109,7 Zähler im März. Das beeindruckt die Anleger an der Wall Street zwar nicht groß, die Indices an den New Yorker Börsen sind leicht im Minus. Und der Euro hat nachgegeben auf 1,17 25 Dollar.