Börse: DAX erstmals über 14 000 Punkte

Die Rekordjagd geht weiter. Erstmals in seiner Geschichte ist der DAX über die Marke 14 000 gestiegen. Am Ende schloss er knapp darunter, aber noch immer mit einer neuen Bestmarke. Er legte 76 auf 13 968 Punkte zu. Die gestrigen Ereignisse in Washington haben die Anleger offenbar nicht verunsichert. Auch die in New York nicht: Der Dow Jones gewinnt 257 auf 31 087 Punkte und erreicht ebenfalls ein Allzeithoch. Wichtig für die Börsen ist: der künftige Präsident Joe Biden wird mit seiner Mehrheit im Kongress eine stabile Regierung anführen können. Nach der doch recht impulsiven Wirtschaftspolitik von Donald Trump kommt das vermutlich vielen Anlegern und Unternehmern entgegen.

Gute Nachrichten aus der Industrie

Hilfreich sind gute Nachrichten aus der Industrie. Erst gestern haben die US-Unternehmen sehr gute Auftragseingänge für den November vermeldet, heute folgen die deutschen Konzerne. Bester DAX-Wert ist HeidelbergCement mit plus 4 Prozent. Der Euro kostet am Abend 1, 22 70 Dollar.