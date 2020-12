Börse: DAX erholt sich

Der deutsche Aktienmarkt hat nach den heftigen Verlusten vom Vortag heute einen Erholungskurs eingeschlagen. Der nahende Start der Impfkampagne hierzulande mache vielen Investoren Mut, hieß es von Händlern, zumal erwartet werde, dass die Impfung auch gegen die neue Variante des Coronavirus wirksam sein dürfte. Als Unsicherheits-Faktor wirkt dagegen das weitere Tauziehen im Brexit-Streit.

Brexit-Streit hält an

So lehnte die Europäische Union bei den Verhandlungen über ein Handelsabkommen die jüngsten Zugeständnisse von Großbritannien in Sachen Fischerei laut EU-Kreisen ab. Dies berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Verweis auf nicht genannte EU-Offizielle. Um die Mittagszeit klettert der DAX um 0,9 Prozent nach oben auf 13.375 Punkte. Größte Gewinner sind die Aktien von Bayer und Infineon, die sich um jeweils mehr als 2,5 Prozent verteuern. Und am Devisenmarkt zeigt sich der Euro wenig verändert bei 1,22 25 Dollar.