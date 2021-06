Börse: DAX braucht gute Inflationsdaten

Der Markit-Einkaufsmanagerindex - der Industrie und Dienstleister zusammenfasst - kletterte im Juni unerwartet deutlich um 2,1 auf 59,2 Punkte. Noch stärker ist die Zuversicht bei den Einkaufsmanagern in Deutschland. Der Wegfall von Beschränkungen lässt die Dienstleister hier so optimistisch in die nahe Zukunft blicken, wie seit dem Jahr 2000 nicht mehr.

DAX und M-DAX reagieren nicht auf gute Konjunktur

An den Börsen zeigt man sich davon aber wenig beeindruckt. DAX und M-Dax verlieren im Moment beide ein halbes Prozent. Stand beim DAX: 15.555. Ein Händler sagte, die Konjunktur-Daten würden keine Rolle spielen. Wichtig seien einzig die Inflationsdaten. Und wörtlich: "Es geht nur darum, dass die Zentralbanken den Zuckerrausch am Markt füttern, und das wird nicht so schnell enden, denn wenn es das tut, wird alles zusammenbrechen."

Bei den Einzelwerten fallen vor allem Bayer-Aktien negativ auf. Der Konzern sieht sich mit einer neuen Glyphosat-Klage in den USA konfrontiert. Das hat den Kurs gestern schon unter Druck gebracht, aktuell geht es nochmal um 1,5 Prozent abwärts. Und der Euro: der steht bei einem Dollar 19 40.