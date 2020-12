Börse: DAX bewegt sich weiter seitwärts

Eigentlich darf diese Entwicklung niemanden groß überraschen. Die Vorgaben von den Börsen in Asien heute früh und von der Wall Street gestern Abend fielen eher trübe aus. Nach den jüngsten Kursanstiegen werden die Anleger derzeit wieder vorsichtiger. In Tokio rutschte der Nikkei heute früh um 0,3 Prozent nach unten, trotz starker japanischer Konjunkturzahlen. Die japanische Regierung hat zudem ein großes neues Konjunkturpaket angekündigt, in Höhe von mehr als 700 Milliarden Dollar.

Anleger warten ab

Doch auch in Asien sind die Corona-Neuinfektionszahlen zuletzt wieder angestiegen und das sorgt offensichtlich für Unsicherheit. Dazu kommen die erneuten Spannungen zwischen China und den USA wegen der Lage in Hongkong. Der Dow Jones büßte gestern Abend 0,5 Prozent ein, immerhin die Technologiewerte blieben gefragt. Der Nasdaq gewann 0,5 Prozent. Der Euro bleibt stark und pendelt um die Marke von 1,21 Dollar.