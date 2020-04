Börse: Dax besser als Dow Jones

In den USA an der Wall Street haben so manche Geschäftszahlen überzeugt. Gefragt waren auch einige Aktien der Autobauer. Dem "Wall Street Journal" zufolge wollen die drei Autobauer Fiat Chrysler, Ford und General Motors die Produktion in ihren US-Werken ab dem 18. Mai wieder anlaufen lassen. Andererseits kamen etwas schwächere Wirtschaftsdaten. So hat der amerikanische Aktienindex Dow Jones schließlich leicht nachgegeben.

Geschäftszahlen in Sicht

Der deutsche Aktienindex Dax hat einen weiteren Tag mit einem Plus beendet. Der Dax hat mehr als 1 Prozent zugelegt auf 10796 Punkte. Aktien von Volkswagen und Daimler haben sich um durchschnittlich 2,5 Prozent verteuert. Für Papiere der Deutschen Bank ging es um 4 Prozent aufwärts. Am Mittwoch gibt es von den deutschen Autobauern Volkswagen und Daimler genauere Details zu Geschäftszahlen des ersten Quartals, wie auch von der Deutschen Bank.

Der Euro steht bei einem Dollar 08 30.