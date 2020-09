Börse: DAX beginnt Handel mit Gewinnen

Der deutsche Aktienmarkt hat den Handel – wie erwartet – mit Gewinnen begonnen. Der DAX steigt um 0,8 Prozent auf 12.644 Punkte. Gestern war er vor allem wegen Corona-Sorgen um 4,4 Prozent gefallen. Technologiewerte sind momentan besonders gefragt. Der TecDAX legt um 1,2 Prozent zu. Die Vorgaben von den internationalen Börsen sind negativ. An wichtigen Märkten in Asien fielen die Kurse. In Japan wurde wegen eines Feiertags allerdings nicht gehandelt.

Anleger bei Hochtief-Deal offenbar skeptisch

Zwei Töchter des Baukonzerns Hochtief haben einen Milliardenauftrag in den USA erhalten. Dennoch fallen die Aktien der Baufirma um rund 1 Prozent. Turner und Flatiron sollen ein neues Terminal für den Flughafen San Diego International errichten. Das Projekt habe ein Finanzvolumen von 2,265 Milliarden Dollar und solle bei Vorliegen aller Genehmigungen Ende 2021 beginnen. Im DAX sind die größten Gewinner die Papiere von Delivery Hero mit plus 3,8 Prozent. Münchner-Rück-Aktien büßen hier mit minus 0,6 Prozent am meisten ein. Die Aktien der Deutschen Bank fallen um 1 Prozent. Schon gestern haben die Papiere deutlich an Wert verloren, nachdem es Geldwäsche-Vorwürfe gab. Und der Euro verliert weiter an Wert. Er ist 1,17 35 Dollar wert.