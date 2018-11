Börse: DAX beginnt Handel mit Gewinnen

Der deutsche Aktienmarkt hat den Handel soeben mit Gewinnen begonnen. Der DAX steigt um 0,7 Prozent auf 11.434 Punkte. Gestern schloss er 0,5 Prozent im Minus. Im deutschen Leitindex büßen die Aktien von Infineon mit minus 0,7 Prozent mit am meisten ein. Schon am japanischen Aktienmarkt war die Sorge um die weitere Geschäftsentwicklung der Chip-Branche spürbar. Tech-Werte waren dort unter Druck. Das scheint sich nun hier fortzusetzen.

Lufthansa überlegt Verkauf von Catering-Tochter

Die größten Gewinner im DAX sind die Papiere der Lufthansa mit plus 2 Prozent. Der Konzern denkt nach Worten seines Vorstandsvorsitzenden Carsten Spohr über einen Verkauf seines Catering-Dienstleisters LSG Sky Chefs nach. Derzeit führe man darüber Gespräche, so Spohr laut "Börsen-Zeitung". Einen Verkauf von LSG an einen Finanzinvestor würde er allerdings nicht befürworten, sagte er laut Zeitungsbericht. Und der Euro ist 1,13 57 Dollar.