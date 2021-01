Börse: DAX beginnt Handel im Minus

Der deutsche Aktienmarkt hat den Handel vor wenigen Minuten mit Verlusten begonnen. Zeitweise drehte er ins Plus. Die Indizes finden keine klare Richtung. Der DAX bewegt sich knapp in der Gewinnzone bei 13.740 Punkten. Zeitweise notierte der DAX unter der Marke von 13.700 Punkten. Zum unruhigen Handel könnte beitragen, dass das öffentliche Leben in Deutschland wohl weiter eingeschränkt bleibt und möglicherweise noch stärkere Einschnitte bevorstehen. Die größten Verlierer im DAX sind die Aktien der Energie-Konzerne E.ON und RWE mit einem Minus von bis zu 1,8 Prozent. Die Papiere von Continental legen um rund 2 Prozent zu.

TUI vor außerordentlicher Hauptversammlung

Beim Reisekonzern Tui findet die außerordentliche Hauptversammlung online statt. Dabei geht es um eine geplante Kapitalerhöhung und weitere Finanzhilfen. Die Aktionäre sollen darüber abstimmen. TUI-Aktien steigen um 2,2 Prozent. Ein Anteilsschein ist damit rund 5,40 Euro wert. Im frühen Handel der Börse München verloren TUI-Papiere 1,4 Prozent. Und der Euro ist 1,22 69 Dollar wert.