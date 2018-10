Börse: DAX beginnt Handel 1,4 Prozent im Minus

Der deutsche Aktienmarkt hat den Handel soeben, wie erwartet, mit deutlichen Verlusten begonnen. Der DAX verliert 1,3 Prozent auf 11.372 Punkte. Gestern schloss er 0,3 Prozent schwächer bei 11.524 Zählern. Die Anleger an den internationalen Börsen sorgen sich um die politischen und wirtschaftlichen Unsicherheiten auf der Welt – unter anderem um die Schuldensituation Italiens und mögliche Folgen für die Finanzbranche. Einem Zeitungsbericht zufolge ist Italien bereit, den Haushalt 2019 anzupassen, wenn die Märkte negativ reagieren.

Bayer-Aktien fallen nach Glyphosat-Urteil

Die einzigen Gewinner im deutschen Leitindex sind die Aktien von Linde mit plus 1,4 Prozent. Die Aktien von Bayer sind nach dem Glyphosat-Urteil in den USA mit minus 8 Prozent die größten Verlierer im Index. Bayer will sich gegen die Entscheidung wehren. Die Vorgaben von den Aktienmärkten in Asien sind negativ. Der Nikkei schloss 2,7 Prozent im Minus. Die Börsen in China rutschen tiefer ins Minus. Und der Euro ist 1,14 50 Dollar wert.