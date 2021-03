Börse: DAX auf neuen Höhen

Der deutsche Aktienmarkt hat den Handel mit Gewinnen begonnen. Der DAX steigt um 0,9 Prozent auf 14.171 Punkte. Shop Apotheke hat Zahlen für das vergangene Jahr vorgelegt. Denen zufolge hat die Firma die eigenen Ziele mehrfach übertroffen. Mit einem Minus von rund 2 Prozent sind die Papiere des Unternehmens die größten Verlierer im MDAX. Ein Händler meint, dass den Anlegern Wachstumsprognosen für 2020 nicht genügen dürften. Shop Apotheke plant nach eigenen Angaben in diesem Jahr ungefähr 20 Prozent mehr Umsatz.

Morphosys bekommt Geld

Morphosys arbeitet an einem Mittel, das bei Lungenproblemen helfen soll. Es wird bei Covid-19-Patienten erprobt. Und im Rahmen dieser Medikamentenstudie steht bei dem Unternehmen aus Planegg bei München nach eignen Angaben eine Meilensteinzahlung in Höhe von 16 Millionen Euro an. Morphosys-Papiere legten im Frühhandel zu – sie notieren jetzt kaum verändert. Gestern legte das Unternehmen vorläufige Zahlen vor, denen zufolge es im vergangenen Jahr seine eigenen Finanzprognosen übertroffen hat. Und der Euro ist 1,20 84 Dollar wert.