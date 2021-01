Börse: DAX-Anleger machen Kasse

Der DAX ist mit einem Minus in den Handelstag gestartet und verliert jetzt, rund 10 Minuten danach, 1,7 Prozent auf 13.430 Punkte. Die Aussicht, dass uns das Corona-Virus wohl noch länger begleiten wird, die schleppenden Impfungen und die infektiöseren mutierten Virus-Varianten, die längere Beschränkungen notwendig machen könnten, dämpfen die Kauflaune an den Börsen. Auch positive Nachrichten aus einigen Unternehmen können die Anleger nicht aus der Reserve locken.

Kein einziger Gewinner im DAX

Der Software-Riese SAP hat am Morgen angekündigt, nach dem gelungenen Börsen-Debüt seiner Tochter Qualtrics gestern an der Nasdaq, die Schulden abzubauen und die Dividende anzuheben. Der Konzern hat durch den Börsengang rund 2,4 Milliarden US-Dollar eingenommen. 500 Millionen Dollar davon sollen an die SAP-Tochter fließen und rund 1,9 Milliarden an die Konzernmutter, sagte der Finanzchef von SAP in einer Telefonkonferenz. Die Aktie verliert 1,2 Prozent. Der Autobauer Daimler hat im vergangenen Jahr mit 6,6 Milliarden Euro operativ 53 Prozent mehr verdient als im Vorjahr und damit mehr von Experten geschätzt. Die Daimler-Aktie verliert 0,8 Prozent. Der Euro steht bei rund 1, 21 Dollar.