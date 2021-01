Börse: Daimler übertrifft eigene Prognosen

Das Ergebnis von Daimler liegt zwar über den eigenen Prognosen, allerdings hatten Analysten mehr erwartet. Die Vorgaben von den US-Börsen sind nicht mehr so positiv. Nach dem Handelsschluss in Europa haben Dow Jones und Nasdaq Index am Abend einen Teil der Tagesgewinne wieder abgeben müssen.

Stimmung an der Wall Street hat etwas nachgelassen

Der Dow Jones schloss ein Prozent höher, der Nasdaq Index kam um 0,6 Prozent voran. Für Unterstützung sorgten neuen Konjunkturzahlen. Marktteilnehmern nach sind Investoren erleichtert, dass die USA trotz der zweiten Corona-Welle Ende 2020 überhaupt ein Wirtschaftswachstum geschafft haben. Zudem bleibt die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe zwar auf hohem Niveau, aber immerhin ist sie in der vergangenen Woche wieder gesunken. Der Euro steht bei 1,21 25 Dollar.