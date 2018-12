Börse: Covestro treibt Zukäufe und Stellenabbau voran

Weltweit seien 900 Arbeitsplätze vom Stellenabbau bei Covestro betroffen, davon 400 in Deutschland vor allem im Bereich Verwaltung und einzelnen Bereiche der Geschäftssegmente, so Steilemann in einem Zeitungsinterview. Dabei sei in Deutschland in erster Linie der Standort Leverkusen betroffen, wo die Zentrale und viele Verwaltungsbereiche sitzen. Gleichzeitig kündigte er an, Covestro solle durch Zuläufe weiter wachsen. Die Zeiten für Käufe würden nach den jüngsten Kurskorrekturen besser, so der Covestro-Chef. Man könne sich mehrere kleine, einige mittlere und einen großen Zukauf im Milliardenbereich vorstellen. Das könnte die Aktie heute in den Fokus rücken an den deutschen Börsen.

Gemischte Vorgaben für den Start des DAX

In Tokio schloss der Nikkei-Index soeben den letzten Handelstag des Jahres mit einem kleinen Minus von 0,3 Prozent auf dem Endstand von 20.015 Yen. Insgesamt hat er damit über das gesamte Jahr gesehen rund 12 Prozent verloren. An den chinesischen Börsen werden aktuell kleine Gewinne geschrieben und in New York war der Dow Jones gestern nach einer wilden Achterbahnfahrt um 1,1 Prozent gestiegen. Der Euro steht aktuell bei 1, 14 54 Dollar.